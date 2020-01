Missing bride - S01 E78

Cristina explique à Olivia (prisonnière) qu’elle a tué son père, Mark, dont elle était amoureuse et qu’elle voulait ensuite que sa mère, Valery, la tue pour mourir aux côtés de son amour comme les couples romantiques des opéras. Valery a refusé, elle l’a donc tuée. Félix tue Thomas puis réussit à rejoindre Olivia. Il envoie la localisation à Marcela et à Gaston. Francisco et Jorge viennent délivrer Barbara qui est prisonnière du Squelette. José avoue à Hortensia qu’il est responsable de la mort de Raphael et lui demande pardon. Cristina tire sur Félix qui est blessé. Plus tard, il meurt de ses blessures à l’hôpital. Cristina emmène Olivia au théâtre où elle a fait ses débuts. Francisco et Gaston les suivent de près mais quand ils arrivent elles ont déjà quitté le théâtre