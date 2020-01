Missing bride - S01 E79

Cristina amène Olivia dans la Maison dans laquelle elle a tué les parents. Francisco obtient l’adresse des Stanford, les parents d’Olivia. Il y va avec Gaston. Marcela prévient la Police. Cristina explique comment elle a tué les parents d’Olivia, qu’elle est coupable et lui demande de la tuer. Elle suit une pièce d’opéra et se déguise dans le personnage qu’elle incarne. Juste à temps, Francisco et Gaston arrivent et réussissent à convaincre Olivia de ne pas la tuer. La police arrive et arrête Cristina. Francisco et Marcela se marient. Francisco et Olivia se prennent dans les bras dans le lac de la maison de Vall de Bravo. Happy end.