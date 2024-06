Mission bébé

Cassandra et Chris sont les deux meilleurs amis d'un couple marié, Anna et Vaughn. Lorsque ces derniers doivent s'absenter à la dernière minute pour rendre visite à un proche malade, Cassandra et Chris acceptent de s’occuper de leur fils Joey et d'organiser sa fête d'anniversaire. Ils ne se doutaient pas alors de ce qui les attendait...