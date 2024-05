Mme Mills une voisine si parfaite

Hélène passe sa vie dans les livres : elle partage son quotidien entre son métier d'éditrice de romans, et son temps libre à rêver en lisant des histoires à l’eau de rose et mène somme toute, une vie bien routinière. Sa vie est soudain bouleversée lorsque Madame Mills, une nouvelle voisine emménage dans l’appartement d'en face. Mrs Mills, une vieille américaine excentrique va bientôt prendre de plus en plus d'importance dans la vie d’Hélène.