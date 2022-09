Moi, Michel G., milliardaire, maître du monde

Cinéma

COMEDIE - Homme d'affaires à succès, symbole d'un capitalisme moderne et décomplexé, Michel Ganiant a tout : l'argent, le pouvoir, l'amour. Et il veut que ça se sache. Alors qu'il s'apprête à réaliser le "coup" de sa carrière, il accepte de se laisser suivre par la caméra de Joseph Klein, journaliste impertinent et engagé. Ce sera un voyage sidérant et jubilatoire dans les coulisses du business et la vie des riches et puissants.