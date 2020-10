La saison 4 inédite arrive sur TFOU le lundi 16 novembre

Les nouvelles aventures à découvrir en exclusivité tous les matins sur TFOU et en replay sur MYTF1

Il y a des amitiés à l'épreuve du temps, comme celle de Molang et Piu Piu .



On retrouve nos deux fidèles meilleurs amis dans un univers toujours plein de tendresse et d'humour.



Suivons nos héros inséparables à travers les âges: de la Préhistoire au 20e siècle, en passant par l'Antiquité, le Moyen Age et même la cour de Versailles!



Molang et Piu Piu , c'est une amitié intemporelle qui nous rappelle que le bonheur est à portée de main, à tout moment!



Production: Millimages

Format: 52x5 '

Cible: 3/6 ans

Genre: comédie

Découvrez un épisode en avant -première sur MYTF1 à partir du lundi 9 novembre!