« MOLANG » saison 3 inédite à découvrir à partir du lundi 4 novembre

Retrouvez Molang et Piu Piu dans un univers toujours plein de tendresse et d’humour.

Inséparables, ils partent à la découverte de nouveaux horizons et à la rencontre de personnages mythiques et fantastiques.



Toujours prêts à relever de nouveaux défis, Molang et Piu Piu vont venir en aide à leurs nouveaux copains. Le Yéti solitaire va trouver sa place en ouvrant un salon de coiffure très prisé, les extraterrestres vont apprendre à rire, le fantôme mélancolique va enfin trouver son public… Une nouvelle saison qui promet d’être riche en surprises, rencontres et nouveaux paysages !



D’après le personnage imaginé par la créatrice coréenne Hye-Ji Yoon.

Découvrez un épisode en avant -première sur MYTF1 dès le lundi 28 octobre.



Production : Millimages

Format : 52x3’30’’

Cible : 3/5 ans

Genre : comédie