Découvrez les premières images de la saison 5 de Molang en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1

L’amitié de Molang et Piu Piu est intemporelle. De l’Âge de pierre au 20ème siècle, en passant par la Grèce antique, Molang et Piu Piu préparent des potions avec Merlin ou bien choisissent des perruques avec Louis XVI. Les deux ami.e.s traversent l’Histoire et la mythologie grâce à leur humour et leur gentillesse légendaire.