Dans cette nouvelle compilation Molang et Piu Piu fêtent l'arrivée du printemps, une occasion pour ressortir le maillot de foot et de se faire un petit match ou le maillot de bain pour une virée sur l'eau. Retrouvez également les meilleures séquences cinéma de Molang et Piu Piu ou encore lorsqu'ils jouent les super-héros.