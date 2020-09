Molang - Chaud devant

Molang et Piu Piu vont au restaurant mais provoquent involontairement une catastrophe entrainant la chute du serveur. Le pauvre, soigné par un ambulancier, doit prendre un peu de repos… Pour se racheter, Molang et Piu Piu prennent sa place. Malheureusement, ils sont victimes d’une impitoyable porte battante difficile à dompter et provoquent une catastrophe encore plus grande !