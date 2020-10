Molang - Gardes du corps

Molang et Piu Piu s’éclatent au concert d’une popstar ! Mais, après le show, ils assistent à une scène étonnante. La star, ayant peur de ses fans en délire, préfère sortir par une porte dérobée… mais est découverte ! La foule se dirige vers lui et il réussit à s’en sortir grâce à l’aide de Molang et Piu Piu. Aussitôt, il les embauche comme garde du corps. Mais, au lieu de le protéger, Molang et Piu Piu vont lui faire comprendre que son véritable problème n’est pas forcément celui qu’il croyait…