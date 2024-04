Molang - La baleine

Molang et Piu Piu sont sur la banquise et découvrent qu’une baleine est en difficulté car prise dans les glaces : impossible de nager jusqu’à la mer ! Ni une ni deux, les amis se lancent dans l’aventure et rameutent plein de copain à travers le monde grâce à une sympathique campagne de publicité sur les réseaux sociaux.