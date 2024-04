Molang - La boîte

Un copain sort un sandwich d’une belle boîte en carton, le dévore… et part sans prendre la peine de mettre le carton à la poubelle. Molang et Piu Piu voient le copain « oublier » sa belle boîte et la lui rapporte. Le copain, gêné, fait comme si de rien n’était. Mais, une fois seul, il s’en débarrasse à nouveau sans la jeter à la poubelle. Le sort s’acharne contre lui car, à chaque, fois, Molang et Piu Piu retrouvent la belle boîte et font tout pour la lui rendre…