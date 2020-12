Molang - La citrouille

Aujourd'hui c'est Halloween. Molang s’est déguisé en momie. Piu-Piu a passé beaucoup de temps à sculpter une énorme citrouille pour décorer leur jardin. Il faut se dépêcher. On sonne à la porte, Piu confie la citrouille à son ami déguisé en momie et file se changer quand il tombe nez à nez avec… Molang. Mais à qui Piu a-t-il confié la précieuse citrouille ? Et comment la récupérer ?