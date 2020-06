Molang - La grenouille

C’est l’hiver. Il fait froid. Molang et Piu Piu recueillent une grenouille frigorifiée et s’en occupent. Mais, suite à un concours de circonstance, la grenouille se retrouve enroulée dans une écharpe rouge et blanche trop grande faisant office de cape et d’un bonnet jaune trop petit ressemblant à une couronne. Surprise de Molang et Piu Piu : et si c’était un roi transformé en grenouille ? Seule solution pour la retransformer : lui faire un bisou…