Molang - La lampe magique

Molang et Piu Piu sont dans le désert mais n’ont plus une goutte d’eau… et perdent leur chameau ! Quelle galère… En marchant, ils tombent sur une vielle lampe à huile. Aussitôt, Molang pense qu’il y a un génie à l’intérieur. L’espoir renait. Il la frotte… frotte… frotte… sans succès. Déçu, Piu Piu la jette par-dessus une dune. Quelle n’est pas leur surprise quand ils entendent une voix provenir de l’arrière de cette dune ! Est-ce le génie ? Ils le croient mais ce n’est pas si sûr…