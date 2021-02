Molang - La partie de hockey

Molang, Piu-Piu et les copains improvisent une partie de hockey sur la banquise. Tout se passe bien jusqu'à ce que la glace cède, laissant les copains prisonniers d’un morceau de banquise flottant au milieu de l'eau glacée. Molang et Piu-Piu vont tout faire pour sauver les copains et les ramener sain et sauf sur la terre ferme.