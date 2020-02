Surf, parasol dans le camping car et casquettes fétiches vissées sur la tête et voilà nos amis partis faire du surf au bord de la mer. Si la plage est bondée, qu’à cela ne tienne, Molang et Piu-Piu font du surf acrobatique. Mais quand Molang perd sa casquette dans l’eau, les joies de la baignade sont compromises