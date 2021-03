Molang - La promenade souterraine

Molang et Piu-Piu vont explorer une grotte souterraine avec les copains. Ils se comportent en touristes indisciplinés et perturbent la visite à de nombreuses reprises, ce qui n’est pas du tout du goût du guide. Pour couronner le tout, Molang et Piu-Piu se séparent du groupe et se perdent dans les nombreux souterrains. Comment faire pour retrouver les copains et la sortie ?