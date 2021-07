Molang - La télévision

Molang et Piu-Piu invitent tous les copains à voir le match de football sur leur télévision toute neuve. Mais d'abord il faut installer la TV. Et là, les choses se compliquent. Molang et Piu-Piu parviendront-ils à faire fonctionner la TV à temps pour l’arrivée des copains et le début du match ?