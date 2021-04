Molang - La tortue

Quand Molang et Piu Piu découvrent une pauvre tortue dont une nageoire est prise dans sac plastique, ils s’occupent d’elle pour la remettre en forme. Mais, en retournant dans l’eau pour lui pêcher de quoi manger, ils réalisent que beaucoup de sacs plastiques sont jetés à la mer ! Ils se donnent pour mission de nettoyer la côte et sensibiliser les copains pour qu’ils ne jettent plus leurs sacs n’importe où…