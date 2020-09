Molang - L'appel de la forêt

Molang et Piu Piu sont dans le Grand Nord quand ils découvrent un chiot abandonné dans la neige. Après l'avoir secouru et s'être attachés à lui, ils décident de l'entraîner comme chien de traîneau. Plus tard, le chien devient très grand - bien plus grand que les autres chiens. Molang et Piu Piu n'y accordent pas d'importance, mais leurs amis commencent à se demander si le chien n'est pas en réalité un loup ...