Molang - Le balai

Pendant la nuit, un balai ensorcelé d'un magicien s'assomme et atterit près de chez Molang et Piu Piu. Quand Molang l'utilise pour balayer les feuilles, le balai se réveille et s'ensuit alors un véritable rodéo. Molang et Piu Piu essayent de l'apprivoiser, comme un animal de compagnie...