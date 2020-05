Molang - Le canapé

Molang et Piu-Piu s’apprêtent à regarder un DVD. Ils lancent le film et s’installent. Mais le fauteuil est trop petit et ils finissent par le casser. Ce n'est pas grave, c'est l'occasion de d’acheter à la brocante un beau canapé. Le choisir n’est pas une mince affaire, le rapporter à la maison encore moins, surtout sur un skate-board. Le retour à la maison tourne à la course folle.