Molang - Le chevalier

Lors d’une randonnée en montagne, Piu Piu tombe dans une crevasse et découvre un copain congelé dans un bloc de glace. Ils le ramènent chez eux, le décongèlent… et se retrouvent face à un chevalier ! Celui-ci panique en découvrant le monde moderne et en tombe dans les pommes. Molang et Piu Piu vont essayer de recréer son monde pour lui éviter tout choc…