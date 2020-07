Molang - Le chiot

Molang et Piu-Piu font la rencontre d’un chiot perdu. L’animal s'attache immédiatement à eux, à tel point qu'il les suit jusque chez eux et ne veut plus les quitter ! Molang et Piu-Piu vont tout faire pour retrouver le maître de ce sympathique mais encombrant petit ami.