Molang - Le condor

Molang et Piu Piu se baladent en montagne à dos de lama quand un condor, retournant dans son nid, réalise qu’un de ses 3 œufs a disparu ! Les deux autres se fendillent et deux petits poussins en sortent le bout de leur bec. Voyant Piu Piu au loin, le condor pense qu’il s’agit du troisième poussin et vole pour l’attraper et le ramener au nid. Catastrophe pour Molang, qui grimpe au nid pour essayer de libérer son ami…