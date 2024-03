Molang - Le dragon

Molang et Piu Piu doivent garder le château d’un copain, partant en vacances tout en s’occupant de ses moutons. Pas de soucis ! Mais un mouton, entré dans le château par mégarde, fait tomber une étrange « sculpture » ovoïde se trouvant sur un piédestal directement dans la cheminée. Sous l’effet du feu, la « sculpture » craquelle et éclos : c’était un œuf de dragon ! Molang et Piu Piu se retrouvent avec un nouvel animal de compagnie à éduquer. Mais comment faire cohabiter un dragon et des moutons ?