Molang et Piu Piu participent à une tombola et gagnent une vielle camionnette toute décrépie. Pas de soucis pour les deux amis ! Ils la réparent et en font un food-truck spécialisé dans les hot-dogs. Leur entreprise est un succès et attire tout le monde… même des chiens, très alléchés par l’odeur !