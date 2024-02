Molang - Le grand voyage

Molang et Piu Piu font voler leurs cerfs-volants quand ils dérangent un troupeau de cigognes en migration. Une d'elle est tellement pertubée qu'elle tombe au sol et s'assomme, alors que les autres continuent. Molang et Piu Piu viennent à sa rescousse et l'embarque dans leur voiture, pour rattraper les autres cigognes...