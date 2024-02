Molang - Le groupe de rock

Molang et Piu Piu font un casting de musiciens pour monter leur propre groupe de rock. Pendant l’audition, un copain très volontaire mais dénué de talent cherche à tout prix à intégrer le groupe et provoque diverses catastrophes au passage. Heureusement, Molang et Piu Piu lui trouveront une place très importante pour leur spectacle…