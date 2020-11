Molang - Le husky

Molang et Piu Piu sont dans la contrée sauvage canadienne quand ils décident de partir pour une île ensoleillé. Ils chargent leurs valises sur la motoneige, quand soudain, un husky surgit de la forêt, s'avance vers eux… et vole les clés de la motoneige ! C'est une catastrophe ! Immédiatement, Molang et Piu Piu partent à sa poursuite, jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi le chien a volé les clés.