Molang - Le rallye

Molang et Piu Piu pêchent tranquillement dans un petit bateau pneumatique quand, sur la plage, le départ d’une course de voitures est donné. Molang lance son hameçon qui s’accroche à l’une des voitures et provoque un accident mettant fin à la course pour le pauvre coureur. Mais Molang et Piu Piu ont une idée pour l’aider à réparer son véhicule !