Molang - Le sauvetage

Molang et Piu Piu vont faire du surf mais ont beaucoup de mal à gérer les vagues et terminent régulièrement le nez dans le sable. Mais soudain, une vague plus grosse que les autres fait s’échouer une baleine sur la plage ! Tout le monde se planque mais Molang et Piu Piu se lancent dans une grande opération de sauvetage pour remettre à malheureuse baleine à l’eau…