Molang - Le ski

Molang et Piu-Piu vont faire du ski avec les copains. Ils décident d'aller boire un chocolat chaud au sommet de la montagne. L'idée enchante Molang et Piu-Piu mais ils vont très vite déchanter au moment d'utiliser le téléski. La montée est plus difficile qu'ils ne le pensent.