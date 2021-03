Molang - La compétition

Molang et Piu Piu s'inscrivent ensemble à une compétition d'épreuves de forces. Les autres concurrents sont étonnés et se moquent quand ils voient la petite taille de Piu Piu - il ne sera pas assez fort pour la compétition ! Mais Molang et Piu Piu n'y font pas attention et vont réussir à tourner sa petite taille à leur avantage ...