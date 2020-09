Molang - Le Yeti

Molang et Piu Piu veulent faire une balade en montagne mais des villageois les en empêche : il y a un Yéti ! Molang a peur mais Piu Piu n’y croit pas une seconde et entraîne son ami avec lui… La balade est stressant pour Molang, croyant voir des Yétis partout… jusqu’à ce qu’il tombe sur un vrai ! C’est la panique ! Mais Molang et Piu Piu vont découvrir qu’il est beaucoup plus gentil que tout le monde le pense et trouver un moyen de régler son problème…