Molang - L'école de ski

Molang et Piu Piu prennent des cours de ski. Ils sont extrêmement maladroits, à tel point que leur professeur leur conseille d’arrêter de skier et d’aller boire un bon chocolat chaud… Mais lorsque leurs copains skieurs ont besoin d’aide, Molang et Piu Piu dépassent leurs difficultés.