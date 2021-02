Molang - L'Elixir

Un cheval affolé, tirant un chariot derrière lui, pénètre dans un village du Far West. Molang et Piu Piu parviennent à arrêter l’animal et découvrent avec surprise le contenu du chariot : de nombreuses fioles contenant un élixir qui rend fort. Et si l’élixir ne tenait pas ses promesses ?