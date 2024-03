Molang - Les apprentis sorciers

Pendant une promenade en forêt, Molang et Piu Piu trouve la cabane d'un sorcier ! Curieux, ils entrent et y trouvent une baguette magique qui leur permet de faire des choses incroyables ! Mais ils n'arrivent pas à maitriser ses pouvoirs, et ils transforment malencontreusement le sorcier en grenouille ! Oups ! Ils doivent alors lui faire retrouver son apparence d'origine, mais ce n'est pas une mince affaire ...