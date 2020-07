Molang - Les cow-boys

Molang et Piu-Piu retrouvent les copains dans un ranch. Molang et Piu-Piu vont se changer mais l’improbable costume de Molang brille tellement que ses scintillements effraient toutes les vaches. Tandis que les copains courent partout pour rassembler les animaux, Molang et Piu-Piu tentent d’apprivoiser un cheval resté dans l'enclos pour aller les aider.