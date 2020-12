Molang - Les lutins

Molang et Piu Piu joue au hockey en Laponie mais le pauvre Piu Piu, beaucoup plus petit que tous les autres, n’arrive pas à trouver sa place. Déçu, il préfère s’éloigner… et tombe malencontreusement dans un tunnel secret arrivant directement dans la grotte du Père Noël ! Mais la surprise ne s’arrête pas là car Piu Piu découvre que tous les lutins du Père Noël sont comme lui ! Aussitôt, il est accepté dans l’équipe et gagne même sa place comme chef. Mais va-t-il rester avec eux ou retrouver vers Molang ?...