Molang - L'extraterrestre

Molang et Piu Piu préparent une fête et attendent l’arrivée de leurs amis au clair de Lune quand un vaisseau extraterrestre s’écrase dans leur jardin ! Piu Piu, paniqué, file se barricader dans la maison sans voir que Molang, amusé, préfère rentrer en contact avec l’E.T. Il est très sympathique mais doit faire le plein de sa soucoupe pour rentrer chez lui. Molang et Piu Piu veulent l’aider mais les invités arrivent ! Vite, pour éviter de leur faire peur, ils prétextent une soirée déguisée. Mais vont-ils réussir les berner longtemps ?