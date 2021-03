Molang - Chuuuuuut !!

Un nouveau voisin emménage juste à côté de chez Molang et Piu Piu. En l’aidant, ils découvrent qu’il s’agit d’un pianiste renommé venu ici pour composer sa nouvelle œuvre. Problème, il a besoin de silence pour se concentrer. Molang et Piu Piu vont prendre la demande au pied de la lettre pour faire en sorte que plus aucun bruit ne puisse déranger le compositeur…