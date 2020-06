Molang - Mega Piu Piu

Piu Piu est le plus petit. Ça ne dérange personne mais il en souffre, surtout lorsqu’il veut jouer au basket. Molang a donc l’idée de demander à leur copain inventeur de le faire grandir un peu. Pas de problème ! Et hop, Pui Piu se retrouve aussi grand que Molang ! Ce qui semble parfait dans un premier temps laisse vite place à un problème très grave : Piu Piu ne peut plus sauter dans le bras de Molang et lui faire un câlin sans l’écrabouiller…