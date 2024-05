Molang - Mini Molang

En allant chez leur voisin inventeur pour récupérer un volant de badminton, Molang et Piu Piu actionnent involontairement une machine les illuminant. A priori rien de grave… Mais le lendemain matin, ils ont la surprise de se retrouver minuscules dans leur lit immense ! Les deux amis vont devoir traverser leur jardin et la route pour retourner chez leur copain et retrouver leur taille normale…