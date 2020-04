Molang - Petit creux

Molang et Piu Piu aident un copain archéologue dans ses fouilles. Lors de la pause casse-croûte, Piu Piu se fait voler son repas par une marmotte et la prend en chasse ! En essayant de récupérer le sandwich, Piu Piu et Molang découvrent une grotte exceptionnelle…