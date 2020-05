Molang - Seul sur la banquise

Molang et Piu Piu sont sur la banquise. Ils rencontrent un copain astronome et solitaire. Ce dernier est si content de les voir, qu’il est tout triste lorsque Molang et Piu Piu le quittent. Heureusement, nos deux amis ont une idée pour faire de son observatoire une véritable attraction touristique !