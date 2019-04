Molang et Piu Piu préparent une fondue au fromage dans un chalet en montagne sous l’œil intéressé d’une petite souris. La nuit tombée, la souris met le bazar dans le chalet pour s’emparer du fromage. Molang et Piu Piu ne savent pas d’où vient ce bruit et se préparent à effrayer l’intrus.