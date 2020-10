Molang - Tapis volant

Molang et Piu Piu font une balade à dos de chameau dans le désert avec des copains. Mais la démarche chaloupée de l’animal donne le mal de mer à Piu Piu. Lors d’un arrêt, Molang tombe sur un tapis et pense qu’il s’agit d’un tapis volant. Ça sera plus pratique ! Malheureusement pour lui, ce n’est pas le cas… jusqu’à ce qu’une tempête de sable change la donne.